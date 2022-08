Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a anunțat care sunt categoriile de consumatori de gaze naturale ce nu vor fi afectate de reducerea consumului. Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului…

- Consumatorii romani, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale si industria critica nu vor fi afectate de masurile luate la nivelul Uniunii Europene, informeaza Guvernul, potrivit Agerpres , anunțand ca țara noastra are rezerve suficiente pentru iarna. „Romania va avea asigurat necesarul…

- Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze naturale, anunța Executivul pe Facebook. „Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și…

- Executivul analizeaza posibilitatea impunerii unei rationalizari a consumului de gaze pentru companii, la iarna, in functie de situatia de securitate din regiune si de efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, dupa cum au declarat surse guvernamentale pentru „Adevarul”. In schimb, consumul populatiei nu…

- Guvernul german vrea sa introduca o noua taxa in facturile la gaze ale tuturor consumatorilor. Ideea este de a-i ajuta furnizorii de gaze sa faca fata cresterii rapide a preturilor la importuri, scrie Agerpres . Aceasta propunere legislativa este asteptata sa fie adoptata de parlament la data de 8 iulie.…

- Executivul a stabilit ca prețul carburanților va fi compensat doar cu 50 de bani pe litru, timp de 3 luni. Prea puțin, s-au plans șoferii. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca aceasta compensare cu 50 de bani a prețului la motorina nu este o soluție pe termen lung. Ciolacu, replica acida pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut mai multor ministere sa se documenteze in acest sens, in contextul in care se inmultesc si protestele soferilor in statiile de alimentare. Cresterea preturilor la pompa creeaza probleme atat soferilor particulari, cat mai ales profesionistilor si companiilor acestora.…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat situația creata in jurul prețului mare la gazele naturale. In cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, oficialul a declarat ca țara noastra are de facut trei lucru in acest sens. Igor Grosu a precizat ca muncesc la acest capitol și cauta surse alternative.…