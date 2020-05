Text integral. Hotarare privind relaxarea masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare cu privire la modificarea și completarea masurilor de relaxare care vor fi aplicate incepand cu data de 1 iunie 2020. Hotararea nr. 26 din 28.05.2020, privind propunerea de modificare / completare / relaxare a masurilor…

- Cei care dețin terase sau sunt fani ai acestora trebuie sa stie ca dubla reglementare a starii de alerta i-ar putea împiedica sa faca bani sau sa se bucure de relaxare cel putin o saptamâna începând de luni, iar singurul care ar putea lua o decizie rapida este Guvernul, scrie…

- In contextul instituirii starii de alerta, prin Hotararea nr. 24 din 14.05.2020 a Guvernului Romaniei – Comitetul Național pentru Situații de Urgența, cu anexa ce cuprinde masurile de prevenire și control a infecțiilor, stabilim urmatoarele instrucțiuni referitoare la celebrarile liturgice din Biserica…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu reglementari in situatia de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul a fost transmis Parlamentului pentru dezbatere si adoptare…

- Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile…

- Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela a anuntat noi masuri in contextul starii de urgenta. Activitatea cabinetelor de medicina stomatologica se suspenda de duminica de la ora 22:00, fiind permise doar interventiile de urgenta. Activitatea mall-urilor se suspenda, cu exceptia…