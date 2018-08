Termenul la care metroul Drumul Taberei va fi dat în circulaţie. Anunţul ministrului Şova „Din punct de vedere al constructiei am credinta ca antreprenorul va termina lucrarile la sfarsitul acestui an. Din pacate exista un litigiu in justitie privind achizitia aparaturii privind siguranta, desi a fost un singur ofertant la aceasta procedura, un mare concern de sorginte europeana a facut o contestare in justitie, a fost acceptata, e o evaluare in justitie. Din punct de vedere al constructiei, se va termina in acest an, Metrorex va incepe probele pentru ca se poate face asta, astfel ca finele lui 2018 - terminarea lucrarilor, doua luni - probe tehnologice, varianta estimata - martie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

