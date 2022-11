Teoria universului-bloc: toate se întâmplă în univers „acum” Viteza luminii in vid este finita și mereu aceeași. Nimic nu se poate deplasa mai rapid decat viteza luminii in vid. Perspectivele tuturor observatorilor din univers sunt la fel de valide. Aceste aspecte au format baza teoriei relativitații speciale a lui Einstein (speciala, pentru ca nu include gravitația).Dar aceste principii ale teoriei lui Einstein au consecințe profunde asupra modului in care pare ca funcționeaza universul... Iata de ce. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

