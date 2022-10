Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Liz Truss a declarat ca il considera pe presedintele rus Vladimir Putin "inamicul" comun al Europei, deoarece "a amenintat libertatea si democratia Europei si a crescut preturile energiei", in timp ce presedintele Frantei Emmanuel Macron este un "prieten" al Marii Britanii, relateaza…

- Grecia a acordat inca din 2021 bani publici pentru a sprijini gospodariile și industria in plata facturilor. In contextul crizei energetice cu care se confrunta Europa in prezent, guvernul de la Atena a decis sa incurajeze consumatorii sa limiteze consumul prin oferirea de subvenții celor care reușesc…

- Din mai multe motive, Recep Tayyip Erdogan face aproape zilnic declarații impotriva Greciei. Același tipar este urmat și de demnitari turci de top, in timp ce analiștii turci nu inceteaza sa vorbeasca despre - și sa prezinte(!) - modalitați de invadare a Greciei de catre trupele turcești, scriu grecii…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Grecia este „pregatita sa infrunte” orice amenințare impotriva suveranitații sale, a declarat premierul elen Kyriakos Mitsotakis, luni, la Paris, intr-o referire la Turcia, care acuza Atena ca i-ar „ocupa” insulele din Marea Egee, transmite France Presse preluata de Agerpres.…

- Grecia va extinde treptat un gard de-a lungul frontierei terestre cu Turcia si va spori masurile de supraveghere, ca urmare a cresterii imigratiei ilegale dinspre vecinul sau estic, a anunțat guvernul elen. Decizia a fost luata in timpul unei reuniuni, prezidata de premierul Kyriakos Mitsotakis,…

- Grecia are motiv de bucurie. Tara iese, dupa o perioada de 12 ani, de sub supravegherea consolidata a Comisiei Europene. Intr-un mesaj de celebrare a acestei ocazii, Mitsotakis s-a referit la greutatile pe care le-a indurat poporul grec. Grecia iese din cadrul de supraveghere consolidata al UE, „o perioada…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis l-a acuzat luni pe liderul Partidului Miscarii Nationaliste (MHP) din Turcia, Devlet Bahceli, de promovarea unei politici expansioniste, dupa ce oficialul turc s-a fotografiat in fata unei harti in care insule grecesti apareau ca apartinand Turciei.