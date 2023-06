Tensiuni la Galați între profesori și liderii sindicali după încercarea suspendării mitingului Peste 2.000 de profesori au protestat vehement pe platoul din fața prefecturii, de aceasta data fiind suparați și pe unii dintre liderii de sindicat dupa ce s-a incercat descurajarea participarii la miting din cauza ca sunt „Zilele Galațiului”. Au aparut tensiuni intre profesorii greviști din Galați și liderii de sindicat, care par sa-și fi pierdut energiile și dorința de a protesta, deoarece au organizat o ședința chiar inaintea mitingului pentru ca astfel sa fie compromisa participarea multor profesori la pichetarea programata de zilele trecute. In același timp, mai mulți profesori, cel mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Sunt tensiuni intre sindicate și cadre didactice la Galați. Profesorii acuza faptul ca sunt sabotați chiar de catre cei care ar trebui sa-i reprezinte. „Greva este a noastra, nu a liderilor de sindicat”, spun cadrele didactice.

