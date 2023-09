Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai solide relații diplomatice ale Ucrainei in timpul razboiului, cea cu Polonia, s-a deteriorat brusc și rasunator in mai puțin de doua luni, pe fondul crizei cerealelor de la Kiev și al campaniei electorale cruciale de la Varșovia. In fapt, nucleul dur al declarațiilor belicoase a…

- ”Ma bucur ca Ucraina a inceput sa discute cu noi si nu peste noi cu Uniunea Europeana (UE) sau in mod individual cu diverse tari in afara de noi, pentru ca ar fi ridicol”, a declarat vineri presei ministrul polonez al Agriculturii, potrivit postului polonez TVN24, afiliat CNN. Presedintele polonez Andrzej…

- Polonia ar putea interzice importurile mai multor produse alimentare ucrainene, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a avertizat Kievul impotriva escaladarii unei dispute privind importurile de cereale, in timp ce Varșovia iși inasprește poziția inaintea alegerilor din octombrie,…

- ”Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de Actiune cu privire la masurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturarii pietei cerealelor din tara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023.…

- Romania, alaturi de vecinii sai Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, au facut compromisuri semnificative pentru a face fața “amenințarilor la adresa securitații alimentare globale” și pentru a sprijini fermierii ucraineni care sufera din cauza razboiului. Aceste compromisuri includ facilitarea exporturilor…

- Polonia, Lituania și Letonia ar putea decide impreuna sa iși inchida frontierele cu Belarus, cel mai apropiat aliat al Rusiei, daca vor avea loc, de-a lungul granițelor lor cu aceasta țara, incidente grave in care sa fie implicate forțele gruparii de mercenari Wagner, a declarat joi, 27 iulie, ministrul…

- Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria au convenit asupra unei declarații comune privind prelungirea interdicției privind importurile de cereale din Ucraina, cu menținerea tranzitului. Acest lucru a fost anunțat miercuri de ministrul polonez al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Robert…

- Miniștrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia și omologii lor din Republica Moldova și Ucraina se reunesc astazi la Varșovia pentru a discuta despre situația de pe piețele agricole, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza Rador.Cele cinci țari ar dori…