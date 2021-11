Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara s-a calificat, joi, în sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Buenos Aires, dupa ce a învins-o pe Carolina Alves (Brazilia, 281 WTA).Bara (138 WTA, a patra favorita a turneului) s-a impus dupa o ora si 40 de minute, scor 7-5, 6-3.Prin calificarea în…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Buenos Aires, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe Martina Capurro Taborda (Argentina), cu 6-3, 6-1, conform agerpres. Bara (26 ani, 138 WTA), a patra favorita…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara (26 ani, 114 WTA) a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Moscova (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 de dolari. In ultimul tur al calificarilor, romanca a fost spulberata, scor 0-6,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (33 ani, 148 WTA) este noua campioana a turneului ITF de la Le Neubourg (Franta), competitie dotata cu premii in valoare totala de 80.000 de dolari. In finala, romanca (favorita nr. 3) a invins-o, in doua seturi, scor 6-1, 6-3, pe Anna Bondar (Ungaria, cap…

- Jucatoarea daneza Clara Tauson, in varsta de 18 ani (70 WTA), s-a impus duminica in finala turneului de tenis WTA 250 de la Luxemburg, invingand in finala pe letona Jelena Ostapenko, favorita numarul 3 a turneului și numarul 30 mondial.

- Jucatoarea romana Bernadette Szocs s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale turneului de tenis de masa Europe Top 16 Cup, care reuneste la Salonic cele mai bune 16 jucatoare de pe continent. Szocs a trecut in optimi de rusoaica Iana Noskova cu scorul de 4-1 (11-9, 13-11, 11-13, 11-6, 11-7)…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Elena Ribakina in runda a treia a turneului US Open, dupa ce kazaha a invins-o pe Caroline Garcia (Franta) cu 6-1, 6-4, miercuri, la New York. Ribakina (22 ani, 20 WTA) a obtinut victoria in doar 65 de minute, reusind 11 asi in acest meci. Halep…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu o va intalni in finala turneului WTA de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, pe estoniana Anett Kontaveit, care a dispus vineri de spaniola Sara Sorribes Tormo, cap de serie numarul sapte, cu 6-4, 6-4. Kontaveit (25 ani, 30 WTA), a doua…