Tenis de masa Constanta: Bianca Mei-Rosu, dubla campioana nationala la tineret (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Romaniei la tenis de masa, intrecere rezervata categoriilor de varsta seniori si tineret, s a desfasurat la Dumbravita, in judetul Timis, iar printre medaliati s au numarat si reprezentantii litoralului, si la feminin, si la masculin. Elena Zaharia CSM Constanta a avut noi evolutii de clasa si…

- Elena Zaharia de la CSM Constanta s-a impus in Cupa Romaniei la tenis de masa, care a avut loc la Dumbravita. Sportiva de la malul marii a invins-o in finala, cu 4-3, pe Bianca Mei-Roșu, sportiva cu dubla legitimare LPS Nicolae Rotaru / CSM Constanța, care a concurat in aceasta competiție pentru LPS…

- Echipa feminina de tenis de masa a CSM Constanta va juca in faza a 3 a din competitia europeana ETTU Europe Cup, la prima participare intr o competitie europeana de senioare Jucatoarele de pe litoral au evoluat in Grupa C din faza a doua a competitiei, in turneul de la Linares Spania , impotriva unor…

- Jucatoarele de tenis de masa Elena Zaharia CSM Constanta si Bianca Mei Rosu CSM Constanta LPS "Nicolae Rotaruldquo; au participat la Top 10 Europa, in Sala Polivalenta din Bucuresti, intrecere organizata de Federatia Romana de Tenis de Masa, in colaborare cu European Table Tennis Union ETTU .Competitia…

- Jucatoarele de tenis de masa Elena Zaharia CSM Constanta si Bianca Mei Rosu CSM Constanta LPS "Nicolae Rotaruldquo; participa la Top 10 Europa, in Sala Polivalenta din Bucuresti, intrecere organizata de Federatia Romana de Tenis de Masa, in colaborare cu European Table Tennis Union ETTU .Cei mai buni…

- Naționala de tenis de masa a Romaniei a terminat Campionatul European de la Malmo pe locul 2, dupa infrangerea din finala cu Germania, 3-0Pentru a șasea oara consecutiv „tricolorele” au disputat ultimul act al turneului continental. Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu…

- Echipa nationala feminina de tenis de masa senioare a Romaniei a cucerit medalia de argint la Campionatul European de la Malmo Suedia .In finala jucata astazi, 17 septembrie 2023, tricolorele au intalnit Germania, in fata careia au cedat cu 0 3.Echipa Romaniei e antrenata de Viorel Filimon CSM Constanta…

- Echipa nationala feminina de tenis de masa a Romaniei s a calificat in semifinale la Campionatul European pentru seniori, de la Malmo Suedia . In sferturi, tricolorele au invins Spania cu 3 2.Echipa e antrenata de Viorel Filimon CSM Constanta si Mihaela Steff psiholog fiind Mioara Sincan , iar Elena…