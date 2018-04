Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de italianca Sara Errani, cu 3-6, 7-6 (7/5), 6-2, miercuri, in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 776.000 de dolari. Buzarnescu (29 ani, 39 WTA), cap de serie numarul 15, a cedat in fata…

- Ana Bogdan – Victoria Rodriguez (azi, ora 21.00), in primul tur de la Monterrey Open. Turneul din Mexic, denumit Abierto GNP Seguros, are premii totale de un sfert de milion de dolari. Ana Bogdan (25 ani, locul 90 WTA) se duelaeza cu o sportiva care a beneficiat de un wild card din partea organizatorilor, Victoria…

- Jucatoarea romana Ana Bogdan (85 WTA), cap de serie 6, o va intalni pe mexicanca Victoria Rodriguez, beneficiara unui wild card, in primul tur al turneului de tenis WTA de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii de 226.750 dolari. Garbine Muguruza, nr. 3 mondial, este prima favorita a turneului din Mexic…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Adina Cristian a fost invinsa de britanica Gabriella Taylor, cu 6-2, 7-5, sambata, in semifinalele turneului ITF de la Perth (Australia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Taylor (19 ani, 240 WTA) a trecut de Cristian (19 ani, 211 WTA) dupa…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute joi in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, numarul 7 mondial. Muguruza, favorita numarul…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a reușit sase califice în optimile turneului de la Taipei, dupa ce a învins-o chiar pe favorita competiției, Shuai Peng.Românca a câștigat partida în doua seturi, cu scorul 6-4, 6-1.”Sunt încrezatoare, asa…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o pe principala favorita, chinezoaica Shuai Peng, cu 6-4, 6-1. Ana Bogdan (25 ani), care de luni a intrat…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea in turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA) a invins-o…