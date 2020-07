Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre raționamentul din spatele transferului lui Marius Briceag, un fundaș care in ultimul an a jucat exclusiv in Liga 3 din Romania. Totodata, Becali a dezvaluit noua strategie a celor de la FCSB. Potrivit acestuia, nu se vor mai transfera deloc fotbaliști…

- Pentru o saptamana norocoasa, trebuie sa incepi din prima zi cu un bilet caștigator, iar caștigurile mari vin intodeauna de pe urma celor mai bune meciuri. Astazi se joaca ultimul duel al etapei 27 din SuperLiga Turciei, etapa in care Sivasspor poate urca pe locul 3 daca o invinge pe Denizlispor pe…

- Decizie revoltatoare a judecatoriei Dej. Cei șase interlopi reținuți in dosarul PEȘTI LA DEJ au plecat acasa liberi. Motivul este halucinant. Avocatul unuia dintre interlopi a facut cerere de recuzare a judecatoarei, iar din explicatia institutiei reiese ca nu are cine sa judece cererea de recuzare.…

- In zilele noastre, cel mai iubit sport pare sa-și fi concentrat valorile in campionatele din Anglia, Spania, Germania, Franța și Italia, acestea fiind destinațiile aproape ”inevitabile” pentru jucatorii talentați din restul lumii. ...

- Cluburile din Liga 1 iși pot schimba strategia dupa problemele financiare pe care criza generata de coronavirus le-a adus. Cornel Șfaițer, manager la Sepsi, crede ca privirile trebuie sa se indrepte spre academii, spre promovarea tinerilor jucatori autohtoni. Terminam sezonul sau nu? Cum vor arata campionatele…

- Costel Lazar, directorul sportiv al celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit in exclusivitate pentru GSP.RO despre finalul actualului sezon din Liga 2 și a facut o propunere interesanta: „Poate fi un restart al fotbalului romanesc și sa fie majorat numarul de echipe in prima divizie”. CONTEXT: Din informațiile…

- Incertitudinea planeaza inca peste fotbalul romanesc cu privire la reinceperea activitaților normale. Totuși, a fost avansata o data pentru reluarea campionatului Ligii a III-a, in principiu sambata, 6 iunie. „Sunt mai multe variante luate in discuție. Se ia chiar in calcul ca sa se dispute toate partidele…

- LPF a stabilit ca la inceputul lunii iunie activitatea la nivelul primei ligi sa se reia daca pandemia de coronavirus va fi ținuta sub control. Fotbalul mic face, in aceasta perioada, calcule legate de felul in care vor putea “curge”, in continuare, intrecerile in ligile inferioare. Petre Grigoraș,…