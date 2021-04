Tendințe în modă inspirate de serialele noastre preferate De la Normal People la Bridgerton, stiliștii serialelor de succes schimba modul in care facem cumparaturi. Lumea modei a fost construita pe nisipuri mișcatoare. Prin natura lor, tendințele evolueaza odata cu vremurile, designerii vin și pleaca. Puterea a fost transmisa ca o torța olimpica intre editori și influenceri, stiliști și... The post Tendințe in moda inspirate de serialele noastre preferate appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

