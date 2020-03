Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Crucea Roșie Romana Filiala Alba, servicii de suport psihologic telefonic persoanelor aflate in izolare/carantina, in parteneriat cu Colegiul Psihologilor Filiala Alba In contextul raspandirii infecției cu Coronavirus COVID-19 și al starii de ingrijorare generate in randul populației,…

- Ieri, preotul Constantin Sturzu, consilier al Sectorului „Comunicare si relatii publice" al Arhiepiscopiei Iasilor si purtator de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, a mentionat ca, deocamdata, niciunul dintre spatiile din judetul Iasi nu a fost deocamdata folosit. „Deocamdata, in judetul Neamt,…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a amenajat pentru persoanele aflate in carantina o suta de locuri de cazare in judetul Neamt si alte 48 in judetul Iasi. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei, Preasfintia Sa Constantin Sturzu ne-a declarat ca deocamdata in judetul Iasi, locurile nu sunt ocupate.…

- Duraul – singura stațiune montana din județul Neamț – se chinuie, de ani de zile, sa supraviețuiasca. Taberele și tichetele de vacanța au mai adus o gura de oxigen pe timp de vara, cand, comparativ cu alte stațiuni montane din țara, exista zile cu un singur trecator prin centrul Duraului, la orele…

- Prima sedinta de plen din acest an a consilierilor judeteni are 44 de proiecte pe ordinea de zi. Cap de afis sunt cele privind concesionarea a doua terenuri din incinta Aeroportului: 30 mp catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei, pentru construirea unei capele, respectiv 7.800 mp in scopul realizarii…

- Catalin Radulescu, cunoscut si ca „Deputatul AKM" sau „Deputatul Mitraliera", a reactionat dupa ironiile pe care le-a avut la adresa sa senatorul Titus Corlatean. „E opinia personala a dansului, eu mi-am spus opinia mea. Am vrut numai sa reamintesc ca din 2013 pana in 2016, cand noi am participat la…

- Vineri, 24 ianuarie 2020, Iasul devine centrul de interes al intregii țari, urmand a gazdui o serie de manifestari dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, la acestea fiind așteptați sa participe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim – ministrul Ludovic Orban, ambasadori,…

- An de an, pe 5 Ianuarie romanii se pregatesc pentru prima mare sarbatoare din noul an, Boboteaza. Ajunul, insa, ii prinde pe credinciosi in toiul pregatirilor. An de an, pe 5 Ianuarie romanii se pregatesc pentru prima mare sarbatoare din noul an, Boboteaza. Ajunul, insa, ii prinde pe credinciosi…