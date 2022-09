Stiri pe aceeasi tema

- Jo și Liviu Teodorescu au avut un moment de senzație la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au dat tot ce e mai bun și au avut parte și de o jurizare așa cum se cuvine. Iata in cine s-au transformat, dar și ce piesa au interpretat!

- Emilian și WRS, reprezentatorul Romaniei la Eurovision 2022, fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Cei doi concurenți au avut parte de momente dificile inca din prima ediție. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce…

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat Andrea Bocelli și Celine Dion, cu celebra melodie The Prayer. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in finala sezonului 17. Moment magistral, dus la inalțimea concertelor de pe marile scene ale lumii!

- Marea finala a sezonului 17, care va fi difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1, vine cu multe surprize pentru telespectatorii celui mai iubit transforming show, Te cunosc de undeva!

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au interpretat Dirty Dancing, cu celebra melodie "Time of my Life". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in semifinala sezonului 17. Moment cu totul spectaculos in semifinala show-ului transformarilor.

- Zarug și Jazzy Jo au izbucnit in lacrimi la Te cunosc de undeva, asta dupa ce aceștia au avut de interpret un personaj foarte greu și cu o incarcatura emoționala puternica. Aceștia au intrat in pielea lui Edith Piaf.

- In cea mai noua ediție de la Te cunosc de undeva, Emi și Cuza de la Noaptea Tarziu au mai avut inca o provocare. Cei doi baieți s-au transformat in Rag'n'Bone Man. Cu toate ca nu s-au mișcat pe scena, conform referinței, aceștia au reușit sa faca show. Ozana Barabancea nu a fost tocmai mulțumita de…

- Dupa cea de-a șasea gala „Te cunosc de undeva!”, in care cuplul format din Emi și Cuza a fost nevoit sa se transforme in staruri rock, pentru sambata aceasta, ruleta le-a adus celor doi o provocare de zile mari – Florin Salam. Deși stiau ca juratii vor puncta doar prestatia lor pe scena transforming…