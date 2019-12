Tatăl Gretei Thunberg este îngrijorat pentru viitorul fiicei lui Svante Thunberg nu a fost mereu de acord cu acțiunile întreprinse de celebra lui fiica. El a declarat ca ideea ca fiica lui sa nu mearga la școala pentru a lupta împotriva schimbarilor climatice nu i-a fost deloc pe plac, conform BBC.

Greta este printre cele 5 personalitați care iau parte la programul &"Today&", program prezentat de BBC Radio 4 în perioada festiva.



Pe lânga faptul ca a fost laudata pentru activismul de care da dovada, Greta a trecut în ultimii ani prin mari provocari. Tatal acesteia a povestit în cadrul interviului ca fiica sa s-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Svante Thunberg a estimat intr-un interviu la BBC ca fiica sa Greta este mai fericita de cand a devenit militanta pentru mediu, insa a recunoscut ca a avut rezerve la inceputul angajamentului ei, anunța news.ro.Barbatul in varsta de 50 de ani, actor devenit producator, a sustinut pentru postul…

- Parintii activistei suedeze Greta Thunberg au fost nevoiti sa faca schimbari in vietile lor pentru a-si ''salva'' fiica mai degraba decat clima planetei, potrivit declaratiilor tatalui tinerei facute in cadrul editiei speciale a emisiunii Today, difuzata de BBC Radio 4.

- Parintii activistei suedeze Greta Thunberg au fost nevoiti sa faca schimbari in vietile lor pentru a-si ''salva'' fiica mai degraba decat clima planetei, potrivit declaratiilor facute de tatal tinerei, informeaza Press Association. Svante Thunberg a povestit ca fiica sa…

