TAROM, emblema Ministerului Transporturilor, este tot mai aproape de faliment. In ultimii 4 ani, compania TAROM a fost condusa de 10 directori generali, Eugen Davidoiu, Daniela Dragne, Gabriel Stoe, Werner Wolf, Florin Susanu, Mareși Caravam Madalina Mezei, Valentin Gvinda, George Barbu și Mihața Ursu. In perioada 2017-2020, cei 10 directori generali au reușit perfomanța de a conduce TAROM catre pierderi in valoare totala de cel puțin 200 milioane de euro. Astazi, TAROM zboara cu 4,6 euro pierderi/secunda. Mai mult marea familie de la TAROM nu se desparte, chiar daca se vor restructura pana la…