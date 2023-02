Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a plafonarii pretului petrolului rusesc, veniturile realizate de Moscova din exporturile de titei sunt mai mici cu aproximativ 160 de milioane de euro (172 de milioane de dolari) pe zi, sustine un cercetator finlandez, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Saptamana aceasta pretul petrolului a ajuns la cel mai scazut nivel din 2022, piata incercand inca sa inteleaga care este impactul pe care plafo­narea petrolului rusesc la nivelul de 60 de dolari pe baril l-ar putea avea in continuare., noteaza ZF.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Embargoul UE asupra importurilor de petrol rusești pe mare a intrat in vigoare luni și ar trebui sa slabeasca grav economia Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Țarile UE, apoi cele din G7 și Australia, au ajuns la un acord vineri, cu trei zile inainte de intrarea in vigoare a embargoului european. Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au convenit, vineri (2 decembrie), sa plafoneze prețul petrolului rusesc la 60 de dolari per baril, „incheind astfel zile…

- Țarile producatoare de petrol din Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și-au menținut, duminica, cotele de producție, intr-un climat foarte incert, in ajunul intrarii in vigoare a noilor sancțiuni care vizeaza țițeiul rusesc. Reprezentanții celor 13 membri ai OPEC, in frunte cu Arabia…

- Tarile membre UE si-au exprimat joi divergentele de opinie cu privire la o propunere a Comisiei Europene destinata plafonarii pretului gazelor naturale, pe care majoritatea celor 27 de state au apreciat-o ca fiind ineficienta, ceea ce le-a obligat sa amane adoptarea altor masuri de raspuns la criza…

- Statele Uniunii Europene nu au reușit sa ajunga la un acord privind plafonarea prețului petrolului rusesc la importurile efectuate pe mare, dupa ce propunerea G7 privind o limita de 65-70 de dolari pe baril a fost vazuta fie prea ridicata de unele state, fie prea scazuta de altele.

- Plafonarea prețului petrolului rusesc: Decizia „in urmatoarele zile”, spune SUA Coaliția de state care incearca sa impuna un plafon la prețul petrolului rusesc, din care fac parte G7, Uniunea Europeana și Australia, ar urma sa anunțe limita propusa „in urmatoarele zile”.