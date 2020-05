Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca va contesta in instanta decizia CNCD de a-l amenda pentru discriminare, in urma unor afirmatii facute la adresa sefului statului.



"Astazi, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a hotarat sa ma amendeze pentru ca utilizarea termenului 'Fuhrer' la adresa domnului Klaus Werner Iohannis ar reprezenta o fapta de discriminare si incalca dreptul la demnitate. Nu o sa intru in polemica cu CNCD pentru a nu cadea in omniprezenta capcana de a critica o institutie cand nu ne convine o decizie si de a o lauda cand decizia…