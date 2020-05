Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Uniunea Europeana trebuie sa redevina democrata si solidara, pentru a depasi pandemia de coronavirus, criza migrantilor, Brexitul si "deficitul de democratie" in luarea deciziilor importante, anunța AGERPRES."In urma cu 70 ani, prin…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Uniunea Europeana trebuie sa redevina democrata si solidara, pentru a depasi pandemia de coronavirus, criza migrantilor, Brexitul si "deficitul de democratie" in luarea deciziilor importante. "In urma cu 70 ani, prin Declaratia Schuman, Uniunea…

- "In urma cu 70 ani, prin Declaratia Schuman, Uniunea tarilor Europei se inventa pentru ca sa poata depasi urmele razboiului. Astazi, Uniunea trebuie sa se reinventeze, nu doar pentru a depasi pandemia de coronavirus, dar si pentru a depasi criza migrantilor, Brexitul sau a reduce deficitul de democratie…

- Criza coronavirusului a pus in dificultate economia și din cauza aceasta sufera fiecare dintre noi. Cu perspectiva ca perioada critica va trece in cel mai scurt timp, Guvernul PNL și președintele Romaniei Klaus Iohannis lucreaza la un pachet amplu pentru repornirea economiei romanești. Dupa lansarea…

- Marcel Vela urmeaza sa faca precizari cu privire la masurile care vor fi instituite de autoritati, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. STARE DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania. Klaus Iohannis: "Am…

- "Daca nu repornesti economia si statul sa aiba de unde colecta, nu ai cum sa faci fata la un asemenea lucru. Asta era apelul din pactul politic: sa incercam sa ne aducem toti specialistii la masa", a spus Marcel Ciolacu, conform Mediafax. El mai spune ca Romania e indatorata cu doar 36% din…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) nu stie când va relua sezonul întrerupt din cauza pandemiei de Covid-19 si a pregatit "un plan A, B sau C" în functie de circumstante, a declarat presedintele instantei continentale într-un interviu publicat sâmbata."Nimeni…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca parlamentarii ALDE nu vor sa consimta la "un aranjament jenant" de investire a Guvernului Orban si sa fie complici "la instalarea dictaturii Iohannis". "Astazi, presedintele ne cere sa ne batem joc de democratie. A investit un prim-ministru…