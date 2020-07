Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, arata ca lista pusa la dispoziție de Ministerul Sanatații cu centrele de testare pentru coronavirus, dar in aproximativ 100 dintre acestea se fac teste doar pentru cei internați, nu și pentru cei care solicita o testare voluntara, necesara pentru a pleca…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii indeamna pe guvernanti sa se gandeasca la faptul ca ”pensiile marite cu 40% nu sunt doar o reparatie meritata pentru seniorii nostri, dar pot fi colacul de salvare pentru multe zeci de mii de locuri de munca”. ”Pentru ca acesti bani se vor intoarce instant…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat dur dupa anunțul facut de președintele Klaus Iohannis, privind raportul trimis in Parlament."PREA PUȚIN ȘI PREA TARZIU, DLE IOHANNIS! In loc sa vina in fața Parlamentului unde sa prezinte romanilor informarea cu privire la instituirea…

- Calin Popescu Tariceanu a luat la puricat proiectul de lege privind carantinarea și izolarea persoanelor și bunurilor suspecte de infectare cu viruși sau agenți biologici. In opinia sa, și colegilor sai din ALDE, sunt cateva aspecte de modificat in Parlament astfel incat sa nu lase „ acestor guvernanți…

- Calin Popescu Tariceanu critica modul in care Guvernul Orban ințelege sa impuna respectarea regulilor. Liderul ALDE susține ca cei din PNL se folosesc de panica pentru a-i convinge pe oameni sa respecte masurile.

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca a cerut autoritatilor sanitare sa incetineasca ritmul depistarii de COVID-19 pentru ca aceasta provoaca o crestere a numarului de cazuri detectate in SUA, tara cea mai lovita din lume de pandemie, transmite France Presse, citata de Agerpres. Fara…