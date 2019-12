Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, in mesajul de Anul Nou, ca 2019 a fost ”un an in care democratia a fost pusa la incercare si a functionat”. Tariceanu face referire la alegerile care au avut loc in 2019, dar si la cele din 2020 si le cere romanilor sa priveasca cu incredere spre viitor.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca anul 2019 a fost anul lui “fara penali in funcții publice”, inițiativa lansata de USR, și ii indeamna pe romanii care vor veni la urne la locale și parlamentare sa faca din 2020 anul lui “fara incompetenți in funcții publice”.„Iata ca trece și…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca anul 2019 trebuie sa ramana ”anul de cotitura in istoria noastra”, iar ziua de 21 decembrie – in care presedintele Klaus Iohannis a depus juramantul pentru al doilea mandat – trebuie sa fie ”ziua renasterii noastre nationale”. ”Dragi romani de oriunde ati fi,…

- Se „sacrifica” drepturile și libertațile cetațenilor „pentru a justifica lupta impotriva corupției și abuzurile ei” Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, in fața unei audiențe selecte, la ședința solemna cu ocazia implinirii a 30 de ani de la…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, in fața unei audiențe selecte, la ședința solemna cu ocazia implinirii a 30 de ani de la Revoluția din 1989, ca este grav ca Romania a avut „un informator al Securitații in funcția de Președinte timp de…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a inceput, marti, dezbaterile asupra proiectelor de revizuire a Constitutiei depuse de partidele parlamentare si initiativei cetatenesti "Fara penali in functii publice", discutiile fiind insa amanate pentru ca partidele sa se puna de acord din punct de vedere…

- ”DANS MURDAR. DE LA FUZIUNEA CU PONTA LA FUZIUNEA CU ORBAN. Cele 12 condiții pe care-cica- le-ar fi pus ALDE, au ramas trei: 1. Guvern minoritar PNL 2. Menținerea cotei unice 3. Modificari la legile justiției sa se faca doar prin dezbatere parlamentara.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este încrezator în sansele Guvernului Orban de a trece în Parlament deoarece criza politica din România nu trebuie prelungita.