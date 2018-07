Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean a afirmat, vineri, ca este obligatoriu ca Romania sa tina seama de precizarile transmise in opinia preliminara a Comisiei de la Venetia ”daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statului de drept”. Zegrean sustine…

- Președintele Klaus Iohannis cere Parlamentului sa nu nu ignore recomandarile facute de Comisia de la Veneția, incluse in raportul preliminar privind legile Justiției. „Opinia preliminara a Comisiei de la Veneția referitoare la modificarile aduse Legilor justiției constituie un semnal extrem de ingrijorator…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la modificarile aduse Legilor justitiei constituie "un semnal extrem de ingrijorator cu privire la independenta justitiei", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. "Prin documentul…

- Comisia de la Veneția a publicat opinia preliminara pe legile justiției. Judecatorii spun ca ”cel mai probabil modificarile aduse acestor legi vor submina independența procurorilor și judecatorilor, dar și increderea publicului in justiție”. ”Aceste modificari includ amendamentele care pot afecta independența…

- Comisia de la Veneția va prezenta o opinie preliminara, in luna iunie, in legatura cu modificarile aduse Legilor Justiției de catre Parlamentul Romaniei, potrivit ordinii de zi a sesiunii plenare desfașurate in perioada 22-23 iunie."Comisia de la Venetia a avut loc un schimb de opinii cu domnul…

- Comisia de la Venetia va prezenta o opinie preliminara, in luna iunie, in legatura cu modificarile aduse Legilor Justitiei de catre Parlamentul Romaniei, potrivit ordinii de zi a sesiunii plenare desfasurate in perioada 22-23 iunie.

- Comisia de la Venetia urmeaza sa prezinte in luna iulie o opinie preliminara cu privire la modificarile aduse legilor justitiei din Romania, dupa cum se arata in sinteza reuniunii din 22 iunie, cand s-a discutat acest caz.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, precizat miercuri ca președintele Klaus Iohannis incearca sa amane aplicarea legilor Justiției in mod inutil prin demersul sau de a sesiza in aceasta privința Comisia de la Veneția.