Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Primariei Municipiului Targu Mureș au anunțat joi, 16 iunie, programul ediției din acest an a Zilelor Targumureșene. Program Zilele Targumureșene ediția a XXV-a 22-26 iunie 2022 Programul zilei de 22 iunie, miercuri – ziua 0: Sala Mica a Palatului Culturii 13:30 – 16:00 MANIFESTARE ȘTIINȚIFICA…

- Cea de-a 25-a ediție a Zilelor Targumureșene se va desfașura in perioada 23-26 iunie și va fi o "ediție spectacol", a anunțat joi, 16 iunie, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. Edilul șef al "Orașului Trandafirilor" a susținut o conferința de presa in aer liber, in incinta Cetații Medievale,…

- Originar din Falticeni, Mihail Gavril este unul dintre pictorii contemporani de o mare si rara sensibilitate, care, pe 15 iunie, de Ziua Culturii Falticenene, va primi titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Falticeni, dupa ce alesii locali si-au dat acordul in unanimitate in sedinta ...

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit joi, 12 mai, in București, cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii. "Cu acest prilej l-am informat ca atat programul de izolare a blocurilor, cat și construcția celor doua noi creșe, se desfașoara conform graficului. De asemenea, am cerut sprijinul…

- Ediția din acest an a Zilelor Targumureșene va avea loc in perioada 23-26 iunie, a anunțat vineri, pe pagina sa de Facebook, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. Vom reveni cu programul evenimentului, in momentul in care acesta va fi anunțat de catre organizatori. (Redacția) Post-ul Cand…

- Tinara generație de astazi iși amintește cu greu ca, cindva, in sectorul Botanica al capitalei a existat o strada care purta numele comandantului militar sovietic, Erou al Uniunii Sovietice și Cetațean de Onoare al orașului Chișinau, colonelului Alexei Ilici Belski (1914-1970), sub comanda caruia in…

- Cinci persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au primit astazi titlul conferit de Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, pentru activitatea publica si profesionala desfasurata de-a lungul vietii. Președintele Forumului, Ioan Lacatușu, a explicat ca este al 19-lea an de cand…

- Vasile Cerghizan, fost director al Carbid-Fox Tarnaveni, a trecut in Eternitate marți, 19 aprilie, la varsta de 84 de ani, Cetațean de Onoare al municipiului Tarnaveni incepand cu anul 2001. "Fostul director al Carbid-Fox, Vasile Cerghizan este unul dintre oamenii ale caror fapte de viața se inscriu…