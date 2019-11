Târgul de Crăciun Winter Charity Fair Brașov, la Centrul Cultural Reduta Targul de Craciun Winter Charity Fair isi deschide din nou portile la Brasov. Cea de-a doua ediție a targului caritabil, organizat de asociația Beard Brothers Brașov, are misiunea de a ajuta liceenii de la Colegiul pentru Agricultura și Industrie Alimentara Țara Barsei din Prejmer. Evenimentul se va desfașura in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, la Centrul Cultural Reduta, incepand cu ora 09.00, unde artiști locali și nu numai, vor aduce lucrușoare pregatite cu drag și multa maiestrie, perfecte pentru cadourile de Moș Nicolae sau Craciun. Așa cum sugereaza și numele, targul este unul caritabil,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

