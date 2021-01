Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut intr-un magazin din localitatea Baiuț, din Maramureș. Barbatul le-a atras atenția angajaților și unor clienți ai magazinului ca nu poarta masca de protecție sau ca nu o poarta corect. Deranjați de atitudinea barbatului, angajații au chemat poliția, care l-a amendat pe acesta…

- Ieri, 3 noiembrie 2020, la Alba Iulia a fost organizata o acțiune de verificare a modului in care sunt respectate normele sanitare de prevenire a raspandirii SARS-COV-2 Polițiștii au verificat 28 de mijloace de transport in comun, au legitimat 83 de persoane și au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale,…

- Un polițist din Lugoj a fost injunghiat cu un cuțit de un barbat care a fost atenționat sa poarte masca de protecție. Potrivit primelor informații, barbatul apostrofat este muncitor pe șantier, insa a devenit violent cand a fost tras la raspundere ca nu purta masca.

- Prima soluție a venit de la Ionuț: Mananca niște usturoi astazi. Și multe altele de la ascultatori: Ia cu slanina, nu te ajuta la nimic, dar merge ceapa cu slanina. Hai sa-ți dau un paharel de palinca de la Zalau, uiți ce e aia ceapa. Mirosul de ceapa trece cu mirosul de usturoi, iar mirosul... View…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a decis, intr-o sedinta care a avut loc martI, ca masca de protectie devine obligatorie pe intreg teritoriul judetului Timis, in toate spatiile deschise. De asemenea, au fost schimbate scenariile de functionare a unor scoli, anunța news.ro.CJSU…

- Ziarul Unirea Inlaturarea maștii de protecție este permisa, pentru scurt timp, pentru fumat sau jogging. Hotararea CNSU Masca de protecție va putea fi inlaturata pentru scurt timp, atunci cand se fumeaza sau se mananca pe strada, in afara zonelor de trafic pietonal, de catre persoanele din localitațile…

- Astazi, 21 octombrie 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Satu Mare a adoptat Hotararea nr. 36 privind completarea Hotararii CJSU nr.35/16.10.2020 cu privire la stabilirea si aprobarea masurilor care se aplica la nivelul judetului Satu Mare pentru prevenirea si combaterea infecțiilor…

- Asociatia Pro Consumatori (APC) atrage atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie care induc in eroare consumatorii in privinta protectiei asigurate de aceste produse impotriva SARS-CoV-2. ″In actualul context sanitar de crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu SARS-CoV-2,…