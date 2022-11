Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii din zona de vest a Romaniei s-au pregatit pentru sezonul de iarna. Gradul de aprovizionare cu material și antiderapant, respectiv starea tehnica a vehiculelor pentru deszapezire a fost verificat de cei de la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara. Deocamdata totul e bine! Reprezentanții DRDP…

- ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITAȚI ERASMUS+ IN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARA” Numar de referința : 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009842 2021-2027 Colegiul Național „Ienachița Vacarescu” Targoviște a obținut in 2021 ACREDITARE ERASMUS pentru mobilitați in domeniul Post-ul „Ienachița Vacarescu” Targoviște,…

- Fața municipiului Targoviște s-a schimbat mult in ultimii ani. Zi de zi se lucreaza la un drum, o școala, o creșa sau alte obiective urbane. Din dorința de a crea Post-ul Locuințele ANL pentru medici și profesori sunt aproape gata. Vezi ce investiții vor mai urma apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Direcția pentru Agricultura a prezentat stadiul implementarii programelor de sprijin pentru cultivatorii de usturoi, cartofi și legume in spații protejate. Potrivit directorului Vlad Patrașcu, la programul pentru legume, ciclul II, sunt 290 de solicitanți inscriși, din care 266 au inființat culturi…

- Bobocii Colegiului Național Pedagogic Constantin Cantacuzino din Targoviște se pregatesc de prima experiența de liceu mult așteptata: Balul Bobocilor. Nu doar ca aceasta experiența le ofera posibilitatea de a se Post-ul Bobocii de la Colegiul Pedagogic se pregatesc de bal. Ei vor sa devina Miss și Mr.…

- Serviciul federal de securitate rus (FSB) a anuntat miercuri arestarea a opt persoane – cinci rusi si trei cetateni din Ucraina si Armenia – suspectate de implicare in organizarea exploziei care a avariat sambata podul Kerci, ce face legatura intre peninsula Crimeea si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Primarul Municipiului Targoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat depunerea unui proiect prin care, cu ajutorul fondurilor PNRR, urmeaza sa amplaseze in Targoviște 100 de platforme digitale pentru colectarea selectiva Post-ul TARGOVIȘTE: 100 de platforme noi și digitalizate pentru colectarea selectiva…

- Distributie Energie Electrica Romania – Targoviste anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica: Data intreruperii Adresa /localitatea Intervalul orar 14.09.2022 Orasul Gaesti – strazile: Nicolae Balcescu, Nicolae Titulescu, Aurel Vlaicu, Post-ul Intreruperi ale alimentarii cu energie electrica…