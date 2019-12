Țara din Europa care vrea să modifice tarifele de roaming. Cum vor fi taxate convorbirile telefonice în străinătate Țara din Europa care vrea sa modifice tarifele de roaming. Cum vor fi taxate convorbirile telefonice in strainatate O lacuna care permite companiilor de telefonie mobila sa taxeze integral ultimul minut vorbit costa clientii elvetieni care folosesc serviciul de roaming pana la 120 milioane de franci elvetieni pe an, scrie publicatia TheLocal.ch. Guvernul elveţian intenţionează însă să schimbe legea, potrivit unui raport citat de Neue Zürcher Zeitung, scrie News.ro. În prezent, atunci când elveţienii clienţi ai companiilor de telefonie mobilă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

