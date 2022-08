Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari, in cadrul proiectului privind Competitivitatea Intreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMMM). Proiectul va spori accesul la finanțare și competitivitatea la export a intreprinderilor moldovenești.

- Este limpede pentru toata lumea ca problema gunoaielor din Baia Mare nu și-a gasit inca rezolvare. Deocamdata nu am mai ramas cu gunoaiele neridicate, ca pe final de an 2021, insa problema exista și, din ce spun cei de la Drusal, se va accentua in lunile care urmeaza. Primaria Baia Mare trebuia sa plateasca…

- Mircea Cartarescu spunea ca ”Traim intr-o lume in care, cand esti prosper si bine hranit, poti avea sentimentul ca totul e relativ, ca toate valorile sunt consensuale si negociabile”, iar ”valori umane ca mila, suferința, credința, dragostea chiar, nu sunt altceva decat patetisme ieftine sau clisee…

- Criza in America: Pentru prima oara in istorie, galonul de combustibil a depașit 5 dolari. Pretul mediu al benzinei din SUA a depasit sambata, pentru prima data, 5 dolari pe galon, potrivit datelor furnizate de AAA, prelungind astfel cresterea brusca a...

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale a aprobat o finantare suplimentara de 1,49 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Banii vor fi folosiți de guvernul de la Kiev pentru a plati ajuta salariile functionarilor publici si asistentilor sociali. Aceasta noua finantare creste ajutorul Bancii Mondiale…

- Excluderea Rusiei din OPEC+, care grupeaza membrii cartelului si aliatii acestuia, ar putea deschide calea pentru ca alti producatori sa pompeze mult mai mult titei, lucru cerut de SUA si statele europene, a relatat Wall Street Journal, citand delegatii OPEC. Pretul petrolului US West Texas Intermediate…

- Un exod masiv de bani, o pierdere de 11 trilioane de dolari și cea mai mare serie de pierderi pentru acțiunile globale de la criza financiara din 2008. Vestea proasta este ca s-ar putea sa nu se fi terminat inca. Scumpirea indicelui MSCI ACWI a redus dramatic evaluarile companiilor din SUA și Europa,…

- Cum plimba statul TVA-ul cu autobuzul. Un control al Curtii de Conturi efectuat anul trecut la Primaria Craiova a stabilit o „plata nelegala“ de aproape 7,3 milioane de lei reprezentand TVA facturat de RAT SRL, societatea care gestioneaza transportul public in comun, pentru compensatia lunara platita…