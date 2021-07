Stiri pe aceeasi tema

- In urma atacului unui urs care a avut loc vineri seara pe raza judetului Harghita, in urma caruia un tanar de 26 de ani a fost ucis, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat pe Facebook ca s-au facut formalitațile pentru „extragerea ursului”. Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita…

- Tanczos Barna a afirmat, referitor la atacul unui urs de vineri noapte la o stana aflata la granita judetelor Suceava si Harghita asupra a trei persoane in care un tanar de 26 de ani a decedat si un altul este internat in spital in stare grava, ca Ministerul Mediului va continua sa faca pasii necesari…

- Guvernul a adoptat miercuri ordonanța de urgența care reglementeaza masurile de protecție impotriva urșilor. "Sunt ferm convins ca nu noi din București trebuie sa decidem care este ursul de care se teme o localitate intreaga, ci tocmai din aceste considerente am descentralizat procedura decizionala:…

- Guvernul a adoptat, miercuri, Ordonanța de Urgența care prevede intervenția in cazul atacurilor urșilor. Potrivit ordonanței, intervenția in cazul urșilor care ajung in intravilanul localitaților se va face „gradual”, extragerea prin impușcare fiind menționata in cazul in care „siguranta si securitatea…

- Scandalul urșilor care ataca oamenii și gospodariile a atins in aceasta perioada cote greu de imaginat intr-un stat european normal. Zilnic, oameni disperați cauta prin toate mijloacele sa-și protejeze viața și agoniseala din gospodarie de asaltul urșilor hamesiții in cautare de hrana. Fața de aceasta…

- "Sute de oameni au protestat ieri la Baile Tusnad, incercand sa atraga, astfel, atentia autoritatilor asupra prezentei constante a ursilor in localitate. La Baile Tusnad, ursul provoaca daune zilnice si pune in pericol viata umana, iar orasul a pierdut sume semnificative, deoarece turistii nu mai viziteaza…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, le-a multumit, sambata, localnicilor din Baile Tusnad care sustin proiectul care vizeaza interventia de urgenta in cazul ursilor agresivi din localitati. ”Sute de oameni au protestat la Baile Tusnad, incercand sa atraga atentia asupra prezentei constante a ursilor…