In cursul nopții trecute, in jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Marașești au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 19 ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca tanarul avea permisul de conducere reținut. In cauza a fost intocmit dosar penal.