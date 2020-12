Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Nicolae Colan s-a nascut la 28 noiembrie 1893, in localitatea Arpatac (azi Araci), judetul Covasna, intr-o familie numeroasa si modesta de tarani evlaviosi, arata Mitropolia Clujului, Maramuresului si Salajului. Scoala primara de sase clase a facut-o in satul natal, iar cea secundara a…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a legitimat un numar de 42 de sportivi in cadrul celor 6 secții sportive, in urma aprobarii de catre Guvern a Ordonanței de Urgența nr. 157 din 03.09.2020, la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, care are drept scop creșterea cu aproape 30%…

- Deși in acest an Ziua Naționala a Romaniei nu se va putea sarbatori cu fastul obișnuit, Teatrul „Andrei Mureșanu” a decis sa puncteze totuși acest moment, care este prea important pentru noi toți pentru a fi lasat sa treaca neobservat. Astfel, in ziua de 1 Decembrie, pe canalul de YouTube al instituției…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile au dispus, luni, obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si deschise. De asemenea, toate unitatile de invatamant trec la scenariul rosu.…

- 30 de actori aflati la inceput de cariera concureaza pentru premiile celei de-a 5-a editii a Festivalului National de Teatru D-BUTAN-T, organizat in perioada 19-26 octombrie de Teatrul “Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe in colaborare cu Teatrul de Stat din Constanta. Directoarea Teatrului „Andrei…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe se numara printre primele institutii teatrale din tara care implementeaza tehnologia VR360, urmand sa prezinte spectacole si in realitatea virtuala. Prima piesa care va fi prezentata in aceasta maniera este „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, in regia lui…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, joi, incheierea unui acord de parteneriat cu Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si finantarea cu 10.000 de lei a celei de-a V-a editii a festivalului-concurs D-BUTAN-T, care va avea loc luna aceasta. Directoarea TAM, Anna Maria Popa, a precizat…

- Astazi, 01.10.2020, se implinesc 47 de ani de la inființarea Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe. 47 de ani in care C.S.M. Sfantu Gheorghe a reprezentat cu onoare sportul covasnean la nivelurile cele mai inalte: Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene și Campionate…