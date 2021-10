Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a lansat, marți, de la tribuna Parlamentului o serie de atacuri la adresa premierului Florin Cițu, despre care spune ca in urma Congresului PNL a ajuns șef peste „un hoit politic”. „Azi facem dreptate pentru romani: guvernul Cițu va pleaca acasa. Domnule premier trebuie…

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat ca cel mai bine ar fi sa gaseasca o soluție pentru cetațenii afgani „care sa le permita sa stea in Afganistan” pentru ca „nu exista loc” pentru ei in Europa, in cadrul unei intalniri avute marți cu cancelarul austria Sebastian Kurz și premierul slovac Eduard Heger,…

- Purtatorul de cuvant al talibanilor, Qari Yusuf Ahmadi, a declarat ca grupul roaga afganii educați sa ramana in țara, spunand ca au nevoie de ajutorul lor pentru recladirea Afganistanului. Acesta a promis ca cei care pleaca, dar vor sa se intoarca, la un moment dat vor fi iertați, intr-un…

- Talibanii spun ca au inconjurat ultima provincie din Afganistan ramasa sub controlul opoziției la regimul lor și i-au anunțat pe rebeli ca sunt dispuși sa semneze un acord de pace, relateaza Reuters.

- ”Este esential sa pastram aeroportul deschis atat pentru a permite ajutorul umanitar, cat si pentru a ne asigura ca putem continua sa scoatem oamenii din tara, cei care doresc si care nu au putut beneficia de evacuarea militara.Suntem cu totii angajati in a continua sa facem mari eforturi pentru a-i…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca „este estențial” acum, odata cu retragerea tuturor militarilor straini din Afganistan, ca aeroportul sa ramana deschis și a promis ca afganii care nu au fost evacuați nu vor fi uitați de alianța militara, relateaza AFP citat de Agerpres…

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvânt al talibanilor, a declarat marti, la o conferinta de presa, ca afganii nu mai au permisiunea din partea gruparii islamiste de a merge la aeroportul din Kabul, din cauza situatiei haotice de acolo. El a precizat ca nu va fi acceptata prelungirea termenului…

- Talibanii au anuntat marti o amnistie generala pentru toti functionarii publici, cerându-le sa se întoarca la munca, la doua zile dupa ce au preluat puterea în Afganistan în urma unei ofensive-fulger, informeaza AFP citata de Agerpres."O amnistie generala a fost…