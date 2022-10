Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, va purta o discuție cu premierul Nicolae Ciuca, in aceasta dimineața, au declarat surse din Partidul Național Liberal pentru Libertatea.„Astazi vor avea loc discuțiile. Cel mai probabil pana in pranz”, au precizat surse din PNL pentru Libertatea.Știre in curs…

- Asociația CFA Romania a realizat o serie de propuneri la proiectul de Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor actve normative in domeniul pensiilor private. Proiectul modifica coordonate importante in ceea ce privește funcționarea fondurilor de pensii private, aflat in dezbatere…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) susține intr-un raspuns catre HotNews.ro ca prin Ordonanța de urgența lansata recent in dezbatere publica „se va elimina comisionul din contribuții brute doar in cazul Pilonului II (pensii obligatorii administrate privat), nu și in cazul Pilonului III (pensii…

- Cei peste 7,8 milioane de romani care contribuie la Pilonul II de pensii private obligatorii au virat anul trecut sub forma de comisioane peste 577 milioane de lei catre cei șapte administratori de fonduri de pensii. Caștigurile sunt considerate nejustificate de Guvern, care prin ASF, propune eliminarea…

- Toata politica guvernamentala este dictata de PSD, a declarat Ludovic Orban, fost premier și fost lider PNL. Intrebat duminica, pe B1 TV, cine conduce linia economica in Guvernul Romaniei, Ludovic Orban a raspuns categoric: „PSD. Toata politica guvernamentala este dictata de PSD”. „Ordonanța asta de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca Pilonul II de pensii nu trebuie desfiintat, chiar daca un astfel de sistem ar mai fi intalnit doar in Venezuela, potrivit liderului social-democrat. In schimb, el considera ca este nevoie de o dezvoltare a legislatiei in domeniul asigurarilor private.

- De cateva luni, spatiul mediatic este inundat de anunturi alarmiste privind “disparitia” banilor din fondurile de pensii private, scrie Radu Craciun pe blogul personal. In acelasi spirit senzationalist am putea spune ca banii din pilonul 2 dupa ce au “disparut”, acum “reapar”. De unde? Ii scoate cineva…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a anuntat ca, in cursul acestei saptamani, formatiunea va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca ordonanta care prevede modificarea Codului fiscal la Curtea Constitutionala. „Vom sesiza in cursul acestei saptamani Avocatul Poporului ca sa avem constiinta…