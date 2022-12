Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Ramona Olaru aduce zambetul pe buze tuturor. Ei bine, in aceasta dimineața, la Neatza cu Razvan și Dani, asistenta TV a spus o noua gluma extrem de haioasa. Vedeta a reușit sa-și surprinda din nou colegii de breasla cu acest banc și cu siguranța și telespectatorii…

- O vedeta din Romania a primit acuzații grave! Aceasta se pare ca ar fi furat iubitul unei asistente TV cunoscute. Ea a fost data de gol chiar de femeia care a trebuit sa iși ia adio forțat de la fostul sau partener. ,,Mulțumesc ca i-ai spus sa ma paraseasca”, a susținut aceasta. Despre ce nume […] The…

- Bia Khalifa traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un nou barbat, care a aparut in viața ei dupa cateva dezamagiri in dragoste. Vedeta a facut declarații la Antena Stars, unde a marturisit ca are o relație discreta, pe care ezita sa o afișeze in public.

- Fetița din Alba violata de iubitul mamei și un prieten al acestuia, a ajuns in protecția DGASPC. Unde a fost gasita mama fetei Fetița de 9 ani din Aiud violata de iubitul mamei și de un preieten al acestuia, a ajuns intr-un centru pentru minori al DGASPC Alba, a declarat pentru alba24.ro, directorul…

- Iulia Albu nu il lasa pe iubitul ei sa alerge in Herastrau. Partenerul fostului jurat de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” are o restricție clara. Deși are mare incredere in barbatul care o face sa zambeasca de ani buni, aceasta are o condiție pentru momentul in care el se apuca de sport. „Este un pericol.…

- Dupa Anderlecht - FCSB 2-2, Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul echipe sale. Patronul roș-albaștrilor a criticat prestația trupei lui Nicolae Dica, iar jucatorii luați in vizor au fost luați Florinel Coman și Joyskim Dawa, care a greșit la ambele goluri ale belgienilor. Gigi Becali…

- A trecut printr-o drama ce i-a schimbat tot restul vieții, insa dupa suferința, fericirea a reaparut in viața sa, chiar daca a luat forma unei relații pe care mulți o considera controversata. Vedeta din Romania s-a afișat recent cu iubitul mai tanar cu 23 de ani ca ea. Cum le raspunde tuturor celor…