Se întorc ploile! Timișul, sub cod galben!

Vremea se mai încălzește puțin, însă nu scăpăm de ploi. În cursul zilei de astăzi, instabilitatea atmosfericã se va menţine accentuatã în cea mai mare parte a ţãrii, inclusiv în județul Timiș... The post Se întorc ploile! Timișul, sub cod galben! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]