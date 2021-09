Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani iși doresc ca salariul minim pe economie sa se afla intr-o continua creștere, dar puțini știu ca toți angajații din țara sunt ajutați de cifrele mai mari. Exista cateva explicații inedite pentru creșterea sumelor de bani pe care le primesc oamenii. Creșterea salariului minim. Cum ii ajuta…

- Epopeea celei mai vechi linii ferate din Romania, nefolosita de 16 ani din cauza lipsei unui pod, se apropie de final. Pe scurt, linia Bucuresti-Giurgiu, cea mai veche cale ferata din Romania si legatura Capitalei cu Sofia, sta inchisa din 2005 pentru ca vechiul pod realizat in 1867 peste raul Argeș,…

- Un fost președinte de SIF cu o condamnare de trei ani la activ, Dragoș Bilteanu, și un fost acționar de la Dinamo, Vladimir Cohn, și-au dat mana și vor sa rupa norii cu un ansamblu rezidențial in zona Baneasa, la doi pași de aeroport.Chiar in zona de protecție, acolo unde cladirile trebuie sa respecte…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a postat mesajele unora dintre pompierii care se afla in Grecia pentru misiunile de stingere a incendiilor de vegetatie. "(...) cand ne intorceam de la interventie, murdari si obositi, am fost asteptati de un grup de localnici ce s-au strans in fata manastirii…

- Pompierii romani, rasplatiti de greci pentru ca se lupta cu infernul din Evia: cazare gratis in Thassos, anul viitor Pompierii romani care lupta pentru stingerea incendiilor din Grecia vor fi recompensati pentru efortul lor. Autoritatile elene anunta ca le vor oferi romanilor concedii gratuite vara…

- Constanta are mai nou un Muzeu Interactiv de Stiinte, care functioneaza pe plaja Reyna. Este deschis de la 17 iulie, de catre brasovenii care au lansat acest proiect in orasul de sub Tampa, iar acum l-au adus la malul marii.

- In oferta locurilor de munca in strainatate a birourilor EURES au fost inscrise și 3 locuri de munca la o companie daneza care activeaza in domeniul inteligenței artificiale. Aceasta cauta atat programatori specializați pentru dezvoltarea de programe avansate in domenii precum protejarea datelor cu…

- Vineri 2 iulie și sambata 3 iulie 2021 la RockNRolla Iași se va desfașura Miss URF – Underground Rock Festival, manifestare de incurajare a debutului in rock și de susținere a artiștilor rock din Iași. Vineri 2 iulie 2021 intre orele 12 și 18, copii și adolescenți din Iași ce formeaza 11 (unsprezece)…