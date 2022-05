Stiri pe aceeasi tema

- Belarus va continua sa sprijine Rusia prin toate mijloacele si nu va permite nimanui sa rupa relatiile ruso-belaruse, a declarat luni presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, in timpul discursului sau sustinut cu ocazia Zilei Victoriei, care marcheaza victoria sovietica impotriva Germaniei naziste…

- Vladimir Putin a organizat in Piața Roșie din Moscova o noua parada militara grandioasa, menita sa ii mobilizeze și mai mult pe cetațeni. Astazi, Rusia aniverseaza 77 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste printr-o noua demonstrație de forța, in ciuda faptului ca in Ucraina, armata lui Putin…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, cand Rusia marcheaza ziua victoriei impotriva Germaniei naziste, ca tara sa va castiga razboiul cu Rusia si ca Ucraina nu va ceda niciun teritoriu. „In ziua victoriei asupra nazismului, luptam pentru o noua victorie. Drumul pana la ea este dificil,…

- Presedintele Vladimir Putin va participa la parada militara anuala de Ziua Victoriei, de la Moscova, peste cateva ore, in incercarea sa de a obtine sustinere publica pentru razboiul din Ucraina. Evenimentul sarbatoreste victoria sovietica impotriva Germaniei naziste, din 1945. La parada vor participa…

- Il-80 a fost scos la „repetitii" pentru Parada Victoriei de la 9 mai. Poreclit si „Kremlinul zburator", avionul a fost proiectat ca un post de comanda pentru ca presedintele Vladimir Putin sa conduca un razboi nuclear, de unde si desemnarea sa drept „avionul apocalipsei". Acesta a fost escortat de opt…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…