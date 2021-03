Colaboratorii disidentului rus Aleksei Navalnii au anuntat marti ca intentioneaza sa organizeze in aceasta primavara cele mai ample proteste anti-Kremlin din istoria moderna a Rusiei, informeaza Reuters.



Navalnii (44 de ani) executa o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru acuzatii despre care el sustine ca sunt fabricate, dupa ce in ianuarie a revenit in Rusia din Germania, unde se recupera in urma otravirii cu un agent neurotoxic din familia Noviciok.



Marti, sustinatorii lui Aleksei Navalnii au lansat o campanie politica pe propriul website, 'Free Navalny',…