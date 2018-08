Suspendare Iohannis. Ecaterina Andronescu: L-ar reinventa. Nu e bine pentru PSD

Stiri pe aceeasi tema

- „Suspendarea președintelui Klaus Iohannis – tot mai depașit de cerințele și demnitatea funcția pe care o ocupa – este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri și consecințe. Declanșarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata,…

- ''Sunt foarte mulți oameni in partid care o respecta pe doamna Andronescu, insa aș prelua o parte din ce a spus colegul meu, Liviu Pop. Uneori, subiectele zilei sunt mai importante decat numele proprii și decat oamenii politici. Acum, subiectele zilei sunt cele de pe agenda cetațeanului. Intr-adevar,…

- ''Menținerea programului de guvernare nu este legata de desfașurarea vieții de partid. PSD a luat niște masuri conform programului de guvernare absolut corecte, dar valorificate politic in mod dezastruos. Au facut sa se piarda o serie intreaga de idei generoase. Legea grațierii, care nu trebuia sa…

- 'Am avut zilele acestea ocazia sa vorbesc cu multi romani care mi-au marturisit stupefactia fata de violentele de limbaj care au dus, in final, la violente in strada. O parte dintre ei mi-au cerut sa intervin public cu un mesaj pentru a detensiona situatia, cu un apel la calm si unitate. (...) Revin…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a comentat, miercuri, faptul ca rata anuala a inflatiei a ajuns in luna iunie, la 5,40%. Acesta sustine, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca guvernul PSD - ALDE genereaza inflatie aproape ca in Nigeria, de la 0,6%, la 5,4% in doar un an. "Guvernul…

- Fostul vicepreședinte al SUA in mandatul Obama, Joe Biden, critica extrem de dur Romania, Ungaria și Polonia. Biden arata ca liderii puterii de la București distrug instituțiile anticorupție, sub pretextul ca doresc sa le faca mai eficiente. Citește și: Adevarata BOMBA din dosarul lui Dragnea:…

- ''Cu siguranta. Am indemnat membri de partid, simpatizantii PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile publice pasnice, civilizate, care se organizeaza in sustinerea motiunii de cenzura, care se organizeaza pentru a impiedica Guvernul sa adopte o noua Ordonanta 13, care se organizeaza in apararea…

- Șeful PSD București-Ilfov susține ca este un miting al celor care ”Spun NU anarhiei”, care ”Spun DA democratiei si statului de drept, nu de drepti!”: ”In aceasta seara la ora 20,00 voi fi prezenta la mitingul impotriva abuzurilor, organizat legal de PSD-ALDE. Orice fel de abuz trebuie sanctionat!…