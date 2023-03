SURSE! Ioan Crețiu, șeful Direcției Servicii Publice din Primăria Bistrița pleacă din instituție Ioan Crețiu, unul dintre cei mai longevivi angajați ai Primariei Bistrița și șeful Direcției Servicii Publice, parasește instituția, potrivit unor surse Bistrițeanul.ro. Astazi este ultima sa zi de lucru. Deocamdata nu se știe cine il va inlocui. Surse Bistrițeanul.ro spun ca astazi este ultima zi de lucru a lui Ioan Crețiu, unul dintre cei mai longevivi angajați ai Primariei Bistrița, care conduce Direcția de Servicii Publice de decenii. Alt angajat al direcției urmeaza sa ii ia locul incepand de maine, insa deocamdata nu se știe cine. Ioan Crețiu s-a numarat și printre cei mai „huliți” angajați… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul forței rusești de mercenari Wagner a declarat ca trupele sale sunt lipsite de muniție in orașul Bahmut din estul Ucrainei și ca, daca sunt forțate sa se retraga, intregul front s-ar putea prabuși, potrivit Sky News . Intr-un mesaj video, Evgheni Prigojin a declarat ca trupele sale iși intaresc…

- Șeful de gara din Larissa este acuzat, printre altele, de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și intervenție periculoasa in transportul vehiculelor, potrivit poliției, relateaza publicația locala Protothema . Alți doi angajați de la Autoritatea de trafic din Larissa au dat, de asemenea,…

- Primaria Bistrița s-a dotat in toamna anului trecut cu un utilaj, pe care a dat aproape jumatate de milion de lei (428.000 de lei). Este de neințeles, insa, de ce municipalitatea a ales sa cumpere un utilaj vechi de 16 ani. Și Primaria Beclean a cumparat un utilaj similar cu toate dotarile cu 900.000…

- Incepand din acest an, la Primaria Bistrița a fost implementat un sistem electronic de pontaj. Se pare ca acesta aduce mai multa disciplina, iar dimineața angajații sunt mai punctuali, spune edilul municipiului. Sistemul electronic de pontaj a fost implementat in Primaria Bistrița din acest an, mai…

- La 8 luni de la primele demersuri, stația de asfalt a Primariei Bistrița este in continuare nefuncționala. Primarul Ioan Turc a dat de ințeles faptul ca inca nu s-au rezolvat problemele autorizarii acesteia de catre Agenția pentru Protecția Mediului. Cu toate acestea, edilul a spus ca stația de asfalt…

- Aproximativ 10 bistrițeni s-au aratat interesați sa participe la dezbaterea publica a proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Bistritei pentru anul 2023. Dar nici aceștia nu au venit sa discute despre buget, ci și-au prezentat nemulțumirile legate de alte teme. Bistrițenii nu s-au aratat…

- Doua automobile s-au ciocnit chiar in fața Primariei mun.Chișinau, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Vlaicu Pircalab. Deocamdata, nu se știe daca a avut de suferit cineva in urma impactului, dar automobilele au fost serios avariate, una fiind proiectata intr-un stalp, transmite Replicamedia.md…