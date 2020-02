Surpriza Renault pentru români: când se lansează Dacia electrică și cât costă Renault a anuntat ca Dacia electrica nu va veni prea curand. E programata pentru vanzare in 2021 – 2022. Vestea buna e insa ca aflam ce-are special inainte de acel moment. Renault a confirmat acum ca Dacia electrica va fi prezentata in martie, la salonul auto din Geneva. Dacia reprezinta un capitol nou si isi incepe revolutia sa electrica. Asa cum e cunoscuta marca drept «compania care schimba regulile industriei», Dacia intra (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

