Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Marcel Vela și-a delegat atribuțiile cu privire la alegeri, deoarece conduce lista de consilieri locali la Consiliul Local al orașului Caransebeș (Caraș-Severin), unde a fost primar pentru 12 ani, informeaza Mediafax. PSD a reacționat violent, printr-o postare pe Facebook, și a…

- Trebuie sa recunoaștem ca viața te cam ia la mișto daca urmeaza sa te bagi in lupta electorala pentru fotoliul de primar, iar numele tau e HOȚESCU. Sa aiba oamenii incredere in tine și sa-ți dea votul, avand in vedere ca o sa ai niște bani la bugetul local pe care trebuie sa-i gestionezi in folosul…

- In urma sedintei Comitetului Executiv al organizatiei judete de partid, PSD Cluj si-a definitivat lista candidatilor din judet. Dosarele de candidatura si listele de semnaturi pentru Cluj-Napoca urmeaza a fi depuse in cursul zilei de azi la biroul electoral. Articolul PSD Cluj și alegerile locale: Valentin…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, Mohammad Murad, si-a anuntat sambata seara, candidatura la Primaria Constanta ca independent.Murad a deschis oficial sambata seara Complexul Amfiteatru – Belvedere – Panoramic, iar cu acest prilej a facut si anuntul legat de candidatura…