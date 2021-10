Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este una dintre statele membre UE cu cei mai puțin oameni vaccinați anti-COVID, in timp ce țara se confrunta al 4-lea val", scrie presa franceza.In unele spitale, situația este atat de grava incat pacienții au inceput sa ocupe inclusiv holurile, din cauza ca nu mai exista paturi libere.Jurnaliștii…

- "Ma astept ca luna octombrie sa fie foarte intensa, iar lucrurile sa inceapa sa se aseze si sa intram din noiembrie. Nu cred ca este foarte important cand avem varful sau daca avem un singur varf, ori cand apare platoul, important este sa ajungem sa avem o scadere, sa ajungem la o scadere a numarului…

- "Ma astept ca luna octombrie sa fie foarte intensa, iar lucrurile sa inceapa sa se aseze si sa intram din noiembrie. Nu cred ca este foarte important cand avem varful sau daca avem un singur varf, ori cand apare platoul, important este sa ajungem sa avem o scadere, sa ajungem la o scadere a numarului…

- Autoritațile au anunțat, marți, ca nu mai este niciun pat liber in secțiile ATI Covid din spitalele din țara. Conform datelor oficiale, in Romania sunt 1.453 de paturi de ATI pentru pacienții Covid-19. Pentru Capitala, DSP București a avizat un numar de 313 paturi pentru pacienții Covid-19 in stare…

- In Romania incepe marti imunizarea populatiei cu cea de a treia doza de vaccin anti-COVID. Momentul va fi marcat la Institutul National de Boli Infectioase "prof. dr. Matei Bals", unde cadrele medicale aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19 vor primi cea de-a treia doza de vaccin. Prima…

- In Romania incepe marti imunizarea populatiei cu cea de a treia doza de vaccin anti-COVID. Momentul va fi marcat la Institutul National de Boli Infectioase ‘prof. dr. Matei Bals’, unde cadrele medicale aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19 vor primi cea de a treia doza de vaccin. Prima persoana…

- A treia doza cu vaccin anti-CoVID de la Pfizer sau Moderna de maine Foto: facebook/Ro Vaccinare. Mâine începe vaccinarea anti-covid a populației cu a 3-a doza. Startul oficial va fi dat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București,…

- In condițiile in care in ultima perioada se discuta frecvent in Romania despre valul 4 al pandemiei de COVID-19, dar și despre vaccinarea impotriva COVID-19, profesorul Adrian Streinu-Cercel – parlamentar PSD și, totodata, fost manager al Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din Capitala –…