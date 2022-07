Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Sepsi se infrunta in Supercupa Romaniei, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”. Partida este programata de la 20:30 și va putea fi urmatira in format LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. CFR - Sepsi, live de la 20:30 CFR - Sepsi, echipe probabile: …

- Comisia Centrala de Arbitraj a anunțat brigada de arbitri pentru meciul de sambata, 9 iulie, cand campioana CFR Cluj se va duela in Supercupa Romaniei cu Sepsi OSK, caștigatoarea Cupei Romaniei.Meciul va fi condus la centru de Adrian Cojocaru, care va fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Ciprian…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va evolua cu Sepsi Sf. Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, in Supercupa Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). Astfel, in camera VAR…

- CCA a anunțat brigada de arbitri pentru meciul de sambata seara, cand campioana CFR Cluj se va duela in Supercupa Romaniei cu Sepsi OSK, caștigatoarea Cupei Romaniei. Meciul va fi condus la centru de Adrian Cojocaru, care va fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Ciprian Danșa. Cel de-al patrulea…

- Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, a dezvaluit, in cadrul unei conferințe de presa, ca echipa sa va folosi rezervele in confruntarea fara miza cu FCSB de duminica. Chinuit de o raceala naravașa, „Bursucul” a anunțat ca exista riscul sa nu fie prezent la duelul de la Buzau. FCSB - CFR Cluj se joaca…

- Gica Hagi, antrenorul Farului, nu crede ca Ionuț Larie, titularul din centrul defensivei, va fi apt de joc pentru meciul cu CFR Cluj. Capitanul dobrogenilor a suferit o intindere la spate. CFR Cluj - Farul (etapa #7 din play-off) se disputa duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV…

- FC Voluntari și CFR Cluj se infrunta azi, de la ora 19:00, in etapa #6 a play-off-ului din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet + rezultatele din play-off FC Voluntari - CFR Cluj » liveTEXT de la 19:00 Live + Statistici…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a prefațat derby-ul de duminica, cu CFR Cluj, și a vorbit despre arbitrul acelui meci, Istvan Kovacs. CFR Cluj - FCSB se va juca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport1, Orange Sport 1 și Look Sport+. Omul de afaceri…