Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 100 din istoria NFL se incheie in Florida, cu un Super Bowl in premiera. Kansas City Chiefs, care va juca pentru trofeul Vince Lombardi pentru prima oara dupa 50 de ani, o va infrunta la Miami pe San Francisco 49ers, una dintre francizele cu cel mai mare succes din fotbalul american. ...

- In sferturile de finala de la Australian Open, Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni pe sportiva estoniana Anett Kontaveit, 24 de ani, 31 WTA.Partida dintre Simona Halep și Anett Kontaveit se va disputa marți dimineața, la o ora pe care organizatorii turneului o vor anunța ulterior.Pana in prezent,…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open, luni, dupa ce a trecut cu 6-4, 6-4 de Elise Mertens. La randul ei, Anett Kontaveit a trecut in optimile de finala de Iga Swiatek cu 6-7, 7-5, 7-5. Simona Halep, prima declaratie dupa calificare: "Cateodata o iau razna…

- Tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru agentia Demiroren, ca Turcia are noroc ca presedintele Recep Tayyip Erdogan iubeste si sustine fotbalul, relateaza cnnturk.com, in comparație cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis.“Turcia are un presedinte…

- Adrian Mutu va semna un contract valabil doi ani și jumatate și va incasa 4.000 de euro lunar, de trei ori mai puțin decat incasa la echipa secunda a celor de la Al Wahda, unde a antrenat in ultimele 18 luni. "Briliantul" a reziliat ințelegerea cu gruparea din Emiratele Arabe Unite și in aceasta…

- Urnele pentru alegerile prezidențiale s-au inchis, in Romania, la ora 21.00. La nivel național, prezența la secțiile de votare a fost de 49,87%. Au votat, mai exact, 9.086.492 de romani. La nivelul județului Brașov, prezența la urne a fost peste media naționala, de 56,63%, județul nostru fiind pe locul…

- Presedintele clubului Viitorul Constanta, Gheorghe Popescu, spera ca echipa nationala sa aiba o alta fata dupa venirea noului selectioner si sa se prezinte cu adevarat bine la meciul cu Islanda din martie anul viitor, contand pentru play-off-ul 2020. El crede ca Islanda are prima sansa in partida…

- Spania - Romania, ultima partida a „tricolorilor” din preliminariile Campionatului European 2020, se joaca ACUM. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la ProTV. Romania a ratat calificarea la EURO 2020 din preliminariile clasice. „Tricolorii” pastreaza o șansa prin barajul din Liga Națiunilor, acolo…