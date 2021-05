Super-iahtul lui Jeff Bezos este atât de mare încât are nevoie de propriul său iaht Cel mai bogat om din lume ar urma sa își cumpere un vapor deși cuvântul pare inadecvat pentru &"monstruozitatea&" pe care o va cârmui capitanul Bezos: un super-iaht de 127 de metri atât de masiv încât are propriul &"iaht de susținere&" cu un heliport, relateaza CNN.



Costul estimat al navei, care nu include și iahtul de susținere, se ridica la 500 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg.



Oceanco, producatorul olandez al iahtului de lux, nu a facut publice foarte multe detalii despre nava numita Project 721.



Jumatate de miliard de dolari…

Sursa articol: hotnews.ro

