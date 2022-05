Stiri pe aceeasi tema

- „Locul 7!!!! Locul 2 la televoting. Multumim!!!! Thank youuuu! Peace, Love, Folklore and Rock’n’Roll!” au scris baieții de la Zdob și Zdub pe pagina lor oficiala dupa finala Eurovision , caștigata previzibil de Ucraina. „Trenulețul”, piesa lor cu puternic mesaj unionist, a zguduit sufletește romanimea,…

- 38 la suta dintre participantii la un sondaj in Republica Moldova sustin razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, un procentaj care se ridica aproape de cel al celor care condamna asa-numita operatiune militara speciala. De asemenea, peste 50 la suta dintre intervievati isi doresc aderarea…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine, intr-un interviu pentru News.ro, ca Republica Moldova trebuie sa aiba parte de acelasi tratament ca Ucraina in negocierile de aderare la UE. De la inceputul razboiului, Comisia Europeana a trimis 150 de milioane de euro la Chisinau, iar in asteptare…

- Republica Moldova a refuzat sa vanda avioane de lupta Ucrainei, pentru a nu supara Rusia, dezvaluie agenția de presa Unian din Ucraina. Ar fi vorba de avioane militare MiG 29, care au fost produse in ultimii ani ai URSS. Imediat dupa ce Rusia a atacat Ucraina, la 24 februarie 2022, Ucraina a cerut Republicii…

- In viața unui om pot aparea și evenimente care sa schimbe cursul firesc in care el și-a dobandit sentimente și bucurii. Cat de greu poate fi pentru un om sa iși paraseasca locuința cu un rucsac in spate și sa lase orice amintire departe? Poate ca noi nu vom ști niciodata raspunsul la aceasta intrebare,…

- La Cotroceni, s-au facut declarații de presa de catre Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu presedintele Bulgariei, Rumen Radev: „Romania va continua sa acționeze ca un stat responsabil pentru asigurarea securitații cetatenilor noștri”. Subiectul central al discuțiilor dintre președinții Romaniei și Bulgariei,…

- Un eventual atac din partea Federației Ruse asupra Ucrainei din regiunea transnistreana ar insemna un scenariu complet ieșit din comun pe care autoritațile de la Chișinau il considera puțin probabil. O spune premierul Natalia Gavrilița in contextul veștilor tot mai ingrijoratoare care vin…