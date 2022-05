Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi subvariante de Omicron, a caror virulenta nu a fost inca determinata, se afla la originea noului val al pandemiei de COVID-19 din Africa de Sud, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. „Oamenii de stiinta sud-africani care au identificat Omicron la sfarsitul…

- Hepatita reprezinta inflamația ficatului care rezulta dintr-o varietate de cauze, atat infecțioase, cat și noninfecțioase. Agenții infecțioși care provoaca hepatita includ viruși și paraziți. Cauzele noninfecțioase includ anumite medicamente și agenți toxici. In unele cazuri, hepatita poate rezulta…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) arata ca, in saptamana 11-17, au fost raportate 220 de secventieri, in toate cazurile fiind vorba despre varianta Omicron. A fost detectat insa primul caz cu sub-varianta BA.5, despre care Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat, recent, ca o monitorizeaza,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a prezentat trei posibile scenarii vizand evoluția pandemiei in continuare, ce fac parte din Planul strategic de pregatire și raspuns al OMS. In cadrul unei informari de presa, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca ”scenariul cel mai…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ”recomandat insistent” Ministerului ucrainean al Sanatatii sa distruga in siguranta ”agentii patogeni de mare risc” care ar putea exista in laboratoarele din Ucraina, pentru a preveni ”orice potentiale scurgeri”. Recomandarea OMS a fost anuntata prima data de…

- Numarul de persoane care s-au refugiat in țari vecine din calea armatei rusești din Ucraina a ajuns duminica la aproape 1,5 milioane, potrivit celui mai recent raport al ONU, citat de Reuters . Potrivit agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), oamenii care au reușit sa scape din Ucraina au cautat refugiu…

- O decizie de ridicare a restricțiilor este in pregatire. Decizia se va lua in funcție de doi indicatori: scaderea numarului pacienților spitalizați și scaderea numarului pacienților din secțiile ATI. Deocamdata nu putem lua masuri de relaxare, a anunțat ministrul Sanatații. ”In țarile europene, in care…

- O epidemie de rujeola a provocat imbolnavirea a zeci de mii de persoane si moartea a peste 150, marea majoritate copii, in luna ianuarie in Afganistan, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), estimand ca numarul deceselor va creste, relateaza AFP.