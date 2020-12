Summit UE: Cei douăzeci și șapte la căpătâiul unei Europe care abia mai suflă Summitul european care a început joi dupa-amiaza nu va fi o partida de placere pentru cei douazeci și șapte. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi: posibile sancțiuni împotriva Turciei, coordonarea vaccinurilor, lupta împotriva terorismului, obiectivul climatic pentru 2030 sau chiar, scre Le Figaro, citat de Rador.



.. acest plan de redresare împotmolit de câteva saptamâni. La sfârșitul acestui an de coșmar pentru UE, sensibilitatea și importanța problemelor care trebuie abordate l-au convins pe președintele Consiliului European, Charles Michel,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

