Tarile mediteraneene din UE (Med7) au declarat joi ca vor sustine ideea unor sanctiuni economice suplimentare impotriva Turciei daca aceasta persista in actiunile sale unilaterale in estul Mediteranei, unde tensiunile sunt crescute, relateaza AFP.



''Sustinem ca daca Turcia nu avanseaza pe calea dialogului si nu pune capat activitatilor sale unilaterale, UE este pregatita sa elaboreze o lista de masuri restrictive suplimentare care ar putea fi discutate in Consiliul European intre 24 si 25 septembrie 2020'', potrivit unui comunicat final al summit-ului Med7, un forum…